Concert au Musée Pierre-Andrès Villesèque

Concert au Musée Pierre-Andrès

Péjuscla Villesèque Lot

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

2026-07-31

Le Musée Pierre Andrès accueille un concert classique par Nicole TAMESTIT et Pierre BOUYER ainsi que le vernissage des sculptures et mobiles de Mariane GALLAND

Péjuscla Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 6 74 35 35 58

English :

The Musée Pierre Andrès hosts a classical concert by Nicole TAMESTIT and Pierre BOUYER as well as the vernissage of sculptures and mobiles by Mariane GALLAND

