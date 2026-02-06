Concert de la chorale Voce d’Olt

Villesèque Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La chorale Voce d'Olt vient chanter dans l'église Saint-Michel à Villesèque ! Ils interprèteront des airs allant de Vivaldi à la chanson française.

La chorale Voce d'Olt vient chanter dans l'église Saint-Michel à Villesèque ! Ils interprèteront des airs allant de Vivaldi à la chanson française.

.

Villesèque 46000 Lot Occitanie mairie.villeseque@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Voce d'Olt choir is coming to sing at Saint-Michel church in Villesèque! They’ll be performing tunes ranging from Vivaldi to French chanson.

L’événement Concert de la chorale Voce d’Olt Villesèque a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CVL Vignoble