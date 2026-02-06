Concert de la chorale Voce d’Olt Villesèque
Concert de la chorale Voce d’Olt Villesèque vendredi 8 mai 2026.
Concert de la chorale Voce d’Olt
Villesèque Lot
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08
2026-05-08
La chorale Voce d'Olt vient chanter dans l'église Saint-Michel à Villesèque ! Ils interprèteront des airs allant de Vivaldi à la chanson française.
Villesèque 46000 Lot Occitanie mairie.villeseque@orange.fr
English :
The Voce d'Olt choir is coming to sing at Saint-Michel church in Villesèque! They’ll be performing tunes ranging from Vivaldi to French chanson.
