Journée commerciale Guérande
samedi 12 septembre 2026 · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Journée commerciale
Cité médiévale Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Les commerçants des Vitrines de Guérande organise une journée commerciale. Tout au long de la journée, les commerces participants proposeront des bonnes affaires à découvrir principalement en intra-muros et ses alentours. .
Cité médiévale Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Journée commerciale Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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