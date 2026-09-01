Informations pratiques

Guérande

Journée commerciale

Cité médiévale Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Les commerçants des Vitrines de Guérande organise une journée commerciale. Tout au long de la journée, les commerces participants proposeront des bonnes affaires à découvrir principalement en intra-muros et ses alentours. .

Cité médiévale Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Journée commerciale Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44