Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary Saint Lary Saint-Lary-Soulan
Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary Saint Lary Saint-Lary-Soulan dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary
Saint Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Des concerts gratuits en plein air, dans des lieux uniques au cœur de la vallée d’Aure.
Programmation en cours proposée par Le Parvis.
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Saint Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Free open-air concerts in unique venues in the heart of the Aure valley.
Ongoing program proposed by Le Parvis.
L’événement Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de St Lary|CDT65
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