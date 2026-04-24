Saint-Lary-Soulan

Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary

Saint Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Des concerts gratuits en plein air, dans des lieux uniques au cœur de la vallée d’Aure.

Programmation en cours proposée par Le Parvis.

.

Saint Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free open-air concerts in unique venues in the heart of the Aure valley.

Ongoing program proposed by Le Parvis.

L’événement Journée concerts La Grande Ballade de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de St Lary|CDT65