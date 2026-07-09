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AGENDA · Guingamp

Journée conviviale au LIEU Rue de la Madeleine Guingamp

samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Madeleine · Guingamp

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Rue de la Madeleine
Adresse
Association Grégoire & Co LE LIEU
Ville
22200 Guingamp
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guingamp

Journée conviviale au LIEU

Rue de la Madeleine Association Grégoire & Co LE LIEU Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A la rentrée, rejoignez-nous pour une journée conviviale dédiée aux approches corporelles, somatiques et sensibles. BODY-MIND CENTERING (BMC) / PILATES / YOGA / METHODE GRINBERG et bien d’autres découvertes ! Les enfants seront également de la fête avec des ateliers de danse et un espace dédié, afin que chacun puisse profiter pleinement de cette journée de découverte et de partage. Auberge espagnole le midi.   .

Rue de la Madeleine Association Grégoire & Co LE LIEU Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Journée conviviale au LIEU Guingamp a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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