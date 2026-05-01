Journée culturelle Fellering
Journée culturelle Fellering dimanche 17 mai 2026.
Fellering
Journée culturelle
5 rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Journée culturelle
C’est une après-midi dense qui s’annonce à la médiathèque avec une journée centrée sur notre rapport au monde proposée en collaboration avec la Compagnie du Touraco vert
A 15h Conférence de Frederika VAN INGEN sur son sujet de prédiléction les peuples racines ou qu’on connaît peut-être mieux sous le terme autochtones . Elle abordera la question par le prisme des savoirs et vision du monde qui se sont transmis dans ces peuples jusqu’à nos jours.
A 16h30 Sortie de reconnexion à la nature avec Alix BADRE et Frederika VAN INGEN
A 18h Spectacle d’Innocent YAPI qui nous emmène faire un petit saut dans le futur à la rencontre de l’Homo qui nous succédera et sa poursuite du bonheur en miroir avec la nôtre. 0 .
5 rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 64 00 contact@mediatheque-valamarin.fr
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English :
Cultural day
L’événement Journée culturelle Fellering a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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