Fellering

Journée culturelle

5 rue des Fabriques Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Journée culturelle

C’est une après-midi dense qui s’annonce à la médiathèque avec une journée centrée sur notre rapport au monde proposée en collaboration avec la Compagnie du Touraco vert

A 15h Conférence de Frederika VAN INGEN sur son sujet de prédiléction les peuples racines ou qu’on connaît peut-être mieux sous le terme autochtones . Elle abordera la question par le prisme des savoirs et vision du monde qui se sont transmis dans ces peuples jusqu’à nos jours.

A 16h30 Sortie de reconnexion à la nature avec Alix BADRE et Frederika VAN INGEN

A 18h Spectacle d’Innocent YAPI qui nous emmène faire un petit saut dans le futur à la rencontre de l’Homo qui nous succédera et sa poursuite du bonheur en miroir avec la nôtre. 0 .

5 rue des Fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 64 00 contact@mediatheque-valamarin.fr

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English :

Cultural day

L’événement Journée culturelle Fellering a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin