Fellering

La Visite ouvre ses portes

4B rue des fabriques Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Expos, ateliers d’artistes, musique, spectacles, jeux, guinguette, tartes flambées, bar animé, découvertes, rencontres, … La Visite ouvre ses portes les 23 et 24 mai 2026 pour partager ensemble un moment culturel et convivial pour tout âge ! Entrée libre

Expos, ateliers d’artistes, musique, spectacles, jeux, guinguette, tartes flambées, bar animé, découvertes, rencontres, … La Visite ouvre ses portes les 23 et 24 mai 2026 pour partager ensemble un moment culturel et convivial pour tout âge !

Entrée libre 0 .

4B rue des fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 09 61 06 activites@collectifdespossibles.fr

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English :

Exhibitions, artists’ workshops, music, shows, games, guinguette, tarts flambées, a lively bar, discoveries, encounters… La Visite opens its doors on May 23 and 24, 2026 to share a convivial cultural experience for all ages! Free admission

L’événement La Visite ouvre ses portes Fellering a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin