La Visite ouvre ses portes Fellering
La Visite ouvre ses portes Fellering samedi 23 mai 2026.
Fellering
La Visite ouvre ses portes
4B rue des fabriques Fellering Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 12:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Expos, ateliers d’artistes, musique, spectacles, jeux, guinguette, tartes flambées, bar animé, découvertes, rencontres, … La Visite ouvre ses portes les 23 et 24 mai 2026 pour partager ensemble un moment culturel et convivial pour tout âge ! Entrée libre
Expos, ateliers d’artistes, musique, spectacles, jeux, guinguette, tartes flambées, bar animé, découvertes, rencontres, … La Visite ouvre ses portes les 23 et 24 mai 2026 pour partager ensemble un moment culturel et convivial pour tout âge !
Entrée libre 0 .
4B rue des fabriques Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 20 09 61 06 activites@collectifdespossibles.fr
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English :
Exhibitions, artists’ workshops, music, shows, games, guinguette, tarts flambées, a lively bar, discoveries, encounters… La Visite opens its doors on May 23 and 24, 2026 to share a convivial cultural experience for all ages! Free admission
L’événement La Visite ouvre ses portes Fellering a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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