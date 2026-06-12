Tour de France 2026 Village d’animations du Markstein Fellering
Tour de France 2026 Village d’animations du Markstein Fellering samedi 18 juillet 2026.
Fellering
Tour de France 2026 Village d’animations du Markstein
Fellering Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Tour de France arrive au Markstein… et la fête aussi ! Retrouvez sur www.hautes-vosges-alsace.fr/actualités toutes les animations proposées tout au long de la journée.
Le Tour de France arrive au Markstein… et la fête aussi ! Retrouvez ci-dessous toutes les animations proposées tout au long de la journée.
Au programme du village du Markstein
FDSEA sensibilisation, informations, stand de glaces
Groupama Fan Zone au parking de la ferme du Markstein
Ski Club Ranspach et ADT initiation au biathlon et buvette
Ferme auberge du Treh petite restauration, traite des vaches et déambulations avec les vaches
Restaurant Le Tremplin buvette et snacking
Caramiel vente de miel et sensibilisation
Parc de Wesserling Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin promotion, informations touristiques et jeux
Sundgau Sport Organisation promotion de l’évènement Elite 2027
ICI Alsace petit studio radio
Les pâtisseries d’Alexandra vente de pâtisseries
Ecomusée d’Alsace informations, goodies et déambulations en tenues traditionnelles
Boutique officielle du Tour de France 0 .
Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90 saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
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English :
The Tour de France is coming to Markstein… and so is the party! Visit www.hautes-vosges-alsace.fr/actualit%E9s for a full list of activities taking place throughout the day.
L’événement Tour de France 2026 Village d’animations du Markstein Fellering a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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- Festival Multi Prises Fellering 27 juin 2026
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