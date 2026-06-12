Fellering

Tour de France 2026 Village d’animations du Markstein

Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Tour de France arrive au Markstein… et la fête aussi ! Retrouvez sur www.hautes-vosges-alsace.fr/actualités toutes les animations proposées tout au long de la journée.

Le Tour de France arrive au Markstein… et la fête aussi ! Retrouvez ci-dessous toutes les animations proposées tout au long de la journée.

Au programme du village du Markstein

FDSEA sensibilisation, informations, stand de glaces

Groupama Fan Zone au parking de la ferme du Markstein

Ski Club Ranspach et ADT initiation au biathlon et buvette

Ferme auberge du Treh petite restauration, traite des vaches et déambulations avec les vaches

Restaurant Le Tremplin buvette et snacking

Caramiel vente de miel et sensibilisation

Parc de Wesserling Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin promotion, informations touristiques et jeux

Sundgau Sport Organisation promotion de l’évènement Elite 2027

ICI Alsace petit studio radio

Les pâtisseries d’Alexandra vente de pâtisseries

Ecomusée d’Alsace informations, goodies et déambulations en tenues traditionnelles

Boutique officielle du Tour de France 0 .

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90 saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr

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English :

The Tour de France is coming to Markstein… and so is the party! Visit www.hautes-vosges-alsace.fr/actualit%E9s for a full list of activities taking place throughout the day.

L’événement Tour de France 2026 Village d’animations du Markstein Fellering a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin