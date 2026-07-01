Informations pratiques

Fellering

Siebach Hof Fest

4 b rue des Fabriques Parc de Wesserling Fellering Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-26 03:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le compte à rebours est lancé ! Rendez-vous le 25 juillet au Siebach Hof Fest pour une journée de musique, de rencontres et de bonnes vibes. On a hâte de vous retrouver !

SIEBACH HOF FEST — 25.07

Par le Siebach Social Club

LINE UP

Les Créa’Thur

The Hook

Venka

Crucial Rob

Kern

Stamina

Maxwell

Turbine

Keza

Daacid

Rock • Dub • Techno • UK Garage • Hard Techno • Hard Groove

Avec Les Créa’Thur Collectif des Possibles déambulations et animations participatives au cœur du festival.

En collaboration avec Soundlab Sound System et le Collectif des possibles

Buvette et restauration disponibles sur place. .

4 b rue des Fabriques Parc de Wesserling Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 24 56 18 m.silbernagel@orange.fr

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English :

The countdown has begun! See you on July 25 at the Siebach Hof Fest for a day of music, socializing, and good vibes. We can’t wait to see you there!

L’événement Siebach Hof Fest Fellering a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin