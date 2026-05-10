Journée Culturelle Nigéro-Bretonne Café associatif des Gallets Rennes Samedi 13 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Sur réservation

Table-ronde, Film-débat African Apocalypse, Contes, Danses, Musique nigéro-bretonne, Blues du désert, restauration…

Une journée organisée par l’association « Tarbiyya Tatali Association d’Echanges Culturels Ille et Vilaine Niger ».

Au programme :

L’après-midi

* 16h – 16h30 : Danse bretonne

* 16h30 – 17h00 : Conteur nigérien. **Lawa Aboubacar** – Le one griot show, les contes du Sahel

* 17h00 – 17h30 : Danse contemporaine. **Aïcha Koraou**

* 17h30 – 18h00 : Conteuse nigérienne. **Rahina Balarabé** – « contes et histoires de chez moi »

Soirée

* A partir de 18h00 : Concerts live, jusqu’à 22h30

* 19h30 – 20h30 : Restauration sur réservation : [https://www.helloasso.com/associations/tarbiyya-tatali-association-d-echanges-culturels-ille-et-vilaine-niger-aecin/evenements/journee-culturelle-nigero-bretonne](https://www.helloasso.com/associations/tarbiyya-tatali-association-d-echanges-culturels-ille-et-vilaine-niger-aecin/evenements/journee-culturelle-nigero-bretonne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T22:30:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tarbiyya-tatali-association-d-echanges-culturels-ille-et-vilaine-niger-aecin/evenements/journee-culturelle-nigero-bretonne

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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