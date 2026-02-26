Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée cyclo du Grand Colombier aout Maison du vélo Culoz-Béon

Journée cyclo du Grand Colombier aout Maison du vélo Culoz-Béon samedi 8 août 2026.

Lieu : Maison du vélo

Adresse : Culoz

Ville : 01350 Culoz-Béon

Département : Ain

Début : 2026-08-08T07:00:00

Fin : 2026-08-08T15:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Culoz-Béon

Journée cyclo du Grand Colombier aout

Maison du vélo Culoz Culoz-Béon Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 07:00:00
fin : 2026-08-08 15:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Grimpez le mythique Grand Colombier sur route fermée un samedi de juin, juillet août et septembre !
Montées libres et gratuites du Grand Colombier depuis Culoz, route réservée aux cyclistes de 7h à 15h.
  .

Maison du vélo Culoz Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 32 32 16  contact@bugeysud-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Carfree cycling day of the Grand Colombier

On the road of Tour de France 2023, challenge the giant of Bugey: 18.5 kilometers, 1262 meters of elevation gain, with a maximum percentage of 14%! Free event,open for all, car-free road only for cyclists.

L’événement Journée cyclo du Grand Colombier aout Culoz-Béon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier

À voir aussi à Culoz-Béon (Ain)