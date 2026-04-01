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Journée d’archerie Bézu-Saint-Éloi

Journée d’archerie Bézu-Saint-Éloi samedi 25 avril 2026.

Adresse : 2 Chemin de la Ferme

Ville : 27660 Bézu-Saint-Éloi

Département : Eure

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bézu-Saint-Éloi

Journée d’archerie

2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Au programme
– Initiations à l’archerie pour petits et grands,
– Conseils et encadrement par les membres de la Meute de Garmr
– Entraînement en plein air dans un cadre exceptionnel   .

2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 7 85 92 05 22  lameutedegarmr@gmail.com

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English : Journée d’archerie

L’événement Journée d’archerie Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme

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