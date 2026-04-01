Bézu-Saint-Éloi

Journée d’archerie

2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Au programme

– Initiations à l’archerie pour petits et grands,

– Conseils et encadrement par les membres de la Meute de Garmr

– Entraînement en plein air dans un cadre exceptionnel .

2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 7 85 92 05 22 lameutedegarmr@gmail.com

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English : Journée d’archerie

L’événement Journée d’archerie Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme