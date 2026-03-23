Les enfants de Rollon sur les traces des vikings La Commanderie Tour de la Reine Blanche Bézu-Saint-Éloi
Les enfants de Rollon sur les traces des vikings La Commanderie Tour de la Reine Blanche Bézu-Saint-Éloi samedi 30 mai 2026.
Les enfants de Rollon sur les traces des vikings
La Commanderie Tour de la Reine Blanche 2 chemin de la ferme Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vie de camp médiévale multi-époques (IX XVème siècles) avec animations diverses
– Ateliers de cuisine avec des recettes médiévales.
– Présentation des armes et armures à travers des siècles
– Combat médiéval en armure lourd et initiation au combat soft pour les visiteurs
– Initiation au tir à l’arc
– Ateliers d’artisanat broderie et tissage, tirage des runes et des cartes, etc.
– Spectacle de feu le soir
– Visite de la Tour de la Reine Blanche
– Représentation du conte “Les enfants de Rollon sur les traces des vikings” .
La Commanderie Tour de la Reine Blanche 2 chemin de la ferme Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 11 38 87 99 contact@lacommanderie27.fr
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English : Les enfants de Rollon sur les traces des vikings
L’événement Les enfants de Rollon sur les traces des vikings Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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