Super loto Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi
Super loto Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi samedi 30 mai 2026.
Bézu-Saint-Éloi
Super loto
Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De nombreux lots à gagner.
Super partie gagnez un bon cadeau voyage d’une valeur de 800 €.
Estimez le caddie pour le remporte.
Snack et buvette sur place. .
Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 23 43 25 49
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English : Super loto
L’événement Super loto Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme
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