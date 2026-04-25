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Super loto Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi

Super loto Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle Robert Jorelle

Adresse : Chemin des Chasses Marées

Ville : 27660 Bézu-Saint-Éloi

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bézu-Saint-Éloi

Super loto

Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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Snack et buvette sur place.   .

Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 23 43 25 49 

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English : Super loto

L’événement Super loto Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme

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