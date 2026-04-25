Super loto Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi

Bézu-Saint-Éloi

Super loto

Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De nombreux lots à gagner.

Super partie gagnez un bon cadeau voyage d’une valeur de 800 €.

Estimez le caddie pour le remporte.

Snack et buvette sur place. .

Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 23 43 25 49

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English : Super loto

L’événement Super loto Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme