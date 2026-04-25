Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings Tour de la Reine Blanche Bézu-Saint-Éloi
Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings Tour de la Reine Blanche Bézu-Saint-Éloi samedi 30 mai 2026.
Bézu-Saint-Éloi
Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings
Tour de la Reine Blanche 2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Vie de camp médiévale multi-époques (IX XVème siècles) avec animations diverses . .
Tour de la Reine Blanche 2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 11 38 87 99 contact@lacommanderie27.fr
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English : Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings
L’événement Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme