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Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings Tour de la Reine Blanche Bézu-Saint-Éloi

Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings Tour de la Reine Blanche Bézu-Saint-Éloi samedi 30 mai 2026.

Lieu : Tour de la Reine Blanche

Adresse : 2 Chemin de la Ferme

Ville : 27660 Bézu-Saint-Éloi

Département : Eure

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bézu-Saint-Éloi

Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings

Tour de la Reine Blanche 2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Vie de camp médiévale multi-époques (IX XVème siècles) avec animations diverses .   .

Tour de la Reine Blanche 2 Chemin de la Ferme Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 11 38 87 99  contact@lacommanderie27.fr

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English : Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings

L’événement Pierres en Lumières Les enfants de Rollon sur les traces des vikings Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme

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