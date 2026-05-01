Journée de généalogie chemin du Château La Bégude-de-Mazenc

La Bégude-de-Mazenc

Journée de généalogie

chemin du Château Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les personnes qui souhaitent découvrir leurs ancêtres en Drôme provençale ou avoir des informations sur la généalogie sont invitées à profiter de cette journée portes ouvertes .

.

chemin du Château Espace Valdaine La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 61 49 37 cgdp@genea26provence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anyone wishing to discover their ancestors in the Drôme Provençale region, or to find out more about genealogy, is invited to take advantage of this open house.

L’événement Journée de généalogie La Bégude-de-Mazenc a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux