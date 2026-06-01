Cénac-et-Saint-Julien

Journée de la châtaigne 8ème édition

Le bourg Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La journée de la châtaigne le samedi 27 juin

9 h 30 12 h Conférences

9 h 45 Anticiper l’évolution des variétés de châtaignier dans l’avenir .

10 h 15 Composter les bogues pour limiter la pourriture.

10 h 45 Chancre du châtaignier comprendre la maladie pour agir

11 h 15 La Corse partage son expérience transformer ses châtaignes pour mieux les valoriser –

12h30 Prises de parole Apéritif offert et repas

L’après-midi

Projet National Châtaigne Lancement de la campagne de prélèvement Phytophthora et chancre,

Greffage apprendre les gestes essentiels pour pratiquer chez soi (avec la participation d’Yves Amiguet, producteur de châtaigne),

Préparer ses propres ses propres fertilisants foliaires.

Démonstration de filtration des végétaux,

Comprendre son sol par l’observation de terrain. .

Le bourg Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 94 80 09

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English :

L’événement Journée de la châtaigne 8ème édition Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-06-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne