Journée de la Fenaison Ferme Castells Guizerix

Journée de la Fenaison
Ferme Castells 1625 Route de Cuélas Guizerix Hautes-Pyrénées
Traction animale, marché aux producteurs.
RDV 1625 route de Cuelas à Guizerix. .
Ferme Castells 1625 Route de Cuélas Guizerix 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 05 10 55
Animal traction, farmers’ market.
