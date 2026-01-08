Journée de la Fenaison Ferme Castells Guizerix

Journée de la Fenaison

Ferme Castells 1625 Route de Cuélas Guizerix Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Traction animale, marché aux producteurs.

RDV 1625 route de Cuelas à Guizerix. .

Ferme Castells 1625 Route de Cuélas Guizerix 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 05 10 55

English :

Animal traction, farmers’ market.

