Marché et repas de producteurs Ferme Castells Guizerix

Ferme Castells 1625 Route de Cuélas Guizerix Hautes-Pyrénées

La Ferme Castells vous accueille pour vous faire déguster les produits locaux.
RDV 1625 route de Cuelas à Guizerix.   .

Ferme Castells 1625 Route de Cuélas Guizerix 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 05 10 55 

English :

La Ferme Castells welcomes you to sample local produce.

