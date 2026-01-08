Marché et repas de producteurs Ferme Castells Guizerix
Marché et repas de producteurs Ferme Castells Guizerix samedi 11 juillet 2026.
Marché et repas de producteurs
Ferme Castells 1625 Route de Cuélas Guizerix Hautes-Pyrénées
La Ferme Castells vous accueille pour vous faire déguster les produits locaux.
RDV 1625 route de Cuelas à Guizerix. .
Ferme Castells 1625 Route de Cuélas Guizerix 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 05 10 55
La Ferme Castells welcomes you to sample local produce.
