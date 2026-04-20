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Journée de la glisse Initiation stand up paddle Placette Croisière Hendaye

Journée de la glisse Initiation stand up paddle Placette Croisière Hendaye

Journée de la glisse Initiation stand up paddle Placette Croisière Hendaye samedi 6 juin 2026.

Lieu : Placette Croisière

Adresse : 2, boulevard de la Mer

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Hendaye

Journée de la glisse Initiation stand up paddle

Placette Croisière 2, boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Dans le cadre de la Journée de la Glisse, envie de vous initier au stand up paddle sur la plage d’Hendaye ?

Entre rivière et océan, explorez Hendaye en stand up paddle…   .

Placette Croisière 2, boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34 

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English : Journée de la glisse Initiation stand up paddle

L’événement Journée de la glisse Initiation stand up paddle Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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