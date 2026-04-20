Journée de la glisse Initiation stand up paddle Placette Croisière Hendaye
Journée de la glisse Initiation stand up paddle Placette Croisière Hendaye samedi 6 juin 2026.
Hendaye
Journée de la glisse Initiation stand up paddle
Placette Croisière 2, boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de la Journée de la Glisse, envie de vous initier au stand up paddle sur la plage d’Hendaye ?
Entre rivière et océan, explorez Hendaye en stand up paddle… .
Placette Croisière 2, boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Journée de la glisse Initiation stand up paddle
L’événement Journée de la glisse Initiation stand up paddle Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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