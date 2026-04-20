Journée de la glisse Initiation stand up paddle Placette Croisière Hendaye

Hendaye

Journée de la glisse Initiation stand up paddle

Placette Croisière 2, boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de la Journée de la Glisse, envie de vous initier au stand up paddle sur la plage d’Hendaye ?

Entre rivière et océan, explorez Hendaye en stand up paddle… .

Placette Croisière 2, boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Journée de la glisse Initiation stand up paddle

L’événement Journée de la glisse Initiation stand up paddle Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce