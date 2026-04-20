Journée de la glisse Initiation wingfoil & planche à voile Boulevard de la Baie de Txingdi Hendaye

Hendaye

Journée de la glisse Initiation wingfoil & planche à voile

Boulevard de la Baie de Txingdi Base nautique Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Elle a lieu au niveau de la Base Nautique, sur la Baie de Txingudi.

L’initiation est destinée aux personnes

• de plus de 14 ans pour le wingfoil.

• de plus de 12 ans pour la planche à voile.

Nous aurons besoin de connaître en amont la taille des pratiquants pour le prêt des combinaisons. (S, M, L, XL…).

Chaque personne vient obligatoirement avec ses chaussures ou chaussons adaptés.

Après l’initiation, retrouvez le Village de la Glisse pour découvrir dans une ambiance musicale les exposants et autres activités. .

Boulevard de la Baie de Txingdi Base nautique Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34 cpourriere@hendaye-tourisme.fr

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English : Journée de la glisse Initiation wingfoil & planche à voile

L’événement Journée de la glisse Initiation wingfoil & planche à voile Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce