Journée de la glisse Visite du centre de conception mondial Decathlon Decathlon Hendaye
Journée de la glisse Visite du centre de conception mondial Decathlon Decathlon Hendaye samedi 6 juin 2026.
Hendaye
Journée de la glisse Visite du centre de conception mondial Decathlon
Decathlon 8, rue de Orangers Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de la Journée de la Glisse, Decathlon, partenaire principal de l’événement, vous propose trois visites du centre de conception mondial des sports nautiques.
Ce sera l’occasion de découvrir les coulisses de la glisse… Comment sont créés les produits ?
Découvrez dans quelles conditions les chercheurs conçoivent les produits de demain…
Animation Tout Public (+8 ans).
Gratuit mais sur réservation obligatoire. .
Decathlon 8, rue de Orangers Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34 cpourriere@hendaye-tourisme.fr
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English : Journée de la glisse Visite du centre de conception mondial Decathlon
L’événement Journée de la glisse Visite du centre de conception mondial Decathlon Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce
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