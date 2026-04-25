Journée de la Moselle au musée départemental du sel Marsal
Journée de la Moselle au musée départemental du sel Marsal jeudi 14 mai 2026.
Marsal
Journée de la Moselle au musée départemental du sel
Porte de France Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Une journée pour découvrir l’histoire du Musée à travers une médiation autour de l’exploitation du sel à Marsal (à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30).Tout public
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Porte de France Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
A day to discover the history of the Museum through a mediation based on salt mining in Marsal (at 11am, 2:30pm, 3:30pm and 4:30pm).
L’événement Journée de la Moselle au musée départemental du sel Marsal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS