Marsal

Journée de la Moselle au musée départemental du sel

Porte de France Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Une journée pour découvrir l’histoire du Musée à travers une médiation autour de l’exploitation du sel à Marsal (à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30).Tout public

0 .

Porte de France Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day to discover the history of the Museum through a mediation based on salt mining in Marsal (at 11am, 2:30pm, 3:30pm and 4:30pm).

L’événement Journée de la Moselle au musée départemental du sel Marsal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS