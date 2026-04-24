Petits et grands sons ! Porte de France Marsal

Marsal

Petits et grands sons !

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Grâce à différentes manipulations d’objets, les tout-petits découvrent les sons et les bruits qui les entourent.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

Through a variety of object manipulations, toddlers discover the sounds and noises around them.

L’événement Petits et grands sons ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS