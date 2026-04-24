Petits et grands sons ! Porte de France Marsal
Petits et grands sons ! Porte de France Marsal dimanche 3 mai 2026.
Marsal
Petits et grands sons !
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Grâce à différentes manipulations d’objets, les tout-petits découvrent les sons et les bruits qui les entourent.Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
Through a variety of object manipulations, toddlers discover the sounds and noises around them.
L’événement Petits et grands sons ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS
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