Bonne fête Maman ! Porte de France Marsal
Bonne fête Maman ! Porte de France Marsal mercredi 27 mai 2026.
Marsal
Bonne fête Maman !
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 15:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Une joli création à réaliser pour dire à sa maman combien on l’aime.Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
A lovely creation to make to tell your mom how much you love her.
L’événement Bonne fête Maman ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS
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