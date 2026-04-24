Bonne fête Maman ! Porte de France Marsal

Marsal

Bonne fête Maman !

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Une joli création à réaliser pour dire à sa maman combien on l’aime.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

A lovely creation to make to tell your mom how much you love her.

L’événement Bonne fête Maman ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS