Décoration du parc du Musée du Sel Porte de France Marsal

Marsal

Décoration du parc du Musée du Sel

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de la Fête des jardins , réalisez votre décoration pour agrémenter le parc du Musée.Enfants

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Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

As part of the Fête des jardins , create your own decoration to decorate the Museum’s grounds.

L’événement Décoration du parc du Musée du Sel Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS