Décoration du parc du Musée du Sel Porte de France Marsal
Décoration du parc du Musée du Sel Porte de France Marsal samedi 6 juin 2026.
Marsal
Décoration du parc du Musée du Sel
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de la Fête des jardins , réalisez votre décoration pour agrémenter le parc du Musée.Enfants
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Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
As part of the Fête des jardins , create your own decoration to decorate the Museum’s grounds.
L’événement Décoration du parc du Musée du Sel Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS