L’observation, Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal, Marsal

L’observation 5 – 7 juin Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La vue du jardin entre la réalité de l’observation et la réalité d’une transposition par l’oeil d’un photographe selon des saisons.

Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal 7 rue de plaisance Marsal 57630 Marsal 57630 Moselle Grand Est 0607083351 http://www.saulnois-moselle.com Mon intérêt se trouve dans le plaisir d’être dans mon jardin qui m’offre une ambiance et un environnement de travail propices à la liberté et à la création. Cet endroit m’apporte et renouvelle une masse d’informations qui ne subissent elles, aucune modification au cours des ans : le chant des oiseaux, la lumière, les couleurs, les odeurs et la sensation du toucher. Mon jardin est un lieu où l’équilibre est la règle.

La vue du jardin entre la réalité de l’observation et la réalité d’une transposition par l’oeil d’un photographe selon des saisons.

© Thierry Conrard