L’éveil du regard, Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal, Marsal

L’éveil du regard 5 – 7 juin Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Exposition du Photographe Frédéric Allegrini.

Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal 7 rue de plaisance Marsal 57630 Marsal 57630 Moselle Grand Est 0607083351 http://www.saulnois-moselle.com Mon intérêt se trouve dans le plaisir d’être dans mon jardin qui m’offre une ambiance et un environnement de travail propices à la liberté et à la création. Cet endroit m’apporte et renouvelle une masse d’informations qui ne subissent elles, aucune modification au cours des ans : le chant des oiseaux, la lumière, les couleurs, les odeurs et la sensation du toucher. Mon jardin est un lieu où l’équilibre est la règle.

Exposition du Photographe Frédéric Allegrini

©Frédéric Allegrini