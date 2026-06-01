L’éveil du regard, Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal, Marsal
L’éveil du regard, Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal, Marsal vendredi 5 juin 2026.
L’éveil du regard 5 – 7 juin Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Exposition du Photographe Frédéric Allegrini.
Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal 7 rue de plaisance Marsal 57630 Marsal 57630 Moselle Grand Est 0607083351 http://www.saulnois-moselle.com Mon intérêt se trouve dans le plaisir d’être dans mon jardin qui m’offre une ambiance et un environnement de travail propices à la liberté et à la création. Cet endroit m’apporte et renouvelle une masse d’informations qui ne subissent elles, aucune modification au cours des ans : le chant des oiseaux, la lumière, les couleurs, les odeurs et la sensation du toucher. Mon jardin est un lieu où l’équilibre est la règle.
Exposition du Photographe Frédéric Allegrini
©Frédéric Allegrini
À voir aussi à Marsal (Moselle)
- L’observation, Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal, Marsal 5 juin 2026
- Décoration du parc du Musée du Sel Porte de France Marsal 6 juin 2026
- Mon beau trésor Porte de France Marsal 24 juin 2026
- Fete gauloise Marsal 27 juin 2026
- A la découverte de l’or blanc Porte de France Marsal 9 juillet 2026