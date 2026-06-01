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L’éveil du regard, Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal, Marsal

L’éveil du regard, Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal, Marsal

L’éveil du regard, Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal, Marsal vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Distillerie, Brasserie et Potager de l'Arsenal

Adresse : 7 rue de plaisance Marsal 57630

Ville : 57630 Marsal

Département : Moselle

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

L’éveil du regard 5 – 7 juin Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Exposition du Photographe Frédéric Allegrini.

Distillerie, Brasserie et Potager de l’Arsenal 7 rue de plaisance Marsal 57630 Marsal 57630 Moselle Grand Est 0607083351 http://www.saulnois-moselle.com Mon intérêt se trouve dans le plaisir d’être dans mon jardin qui m’offre une ambiance et un environnement de travail propices à la liberté et à la création. Cet endroit m’apporte et renouvelle une masse d’informations qui ne subissent elles, aucune modification au cours des ans : le chant des oiseaux, la lumière, les couleurs, les odeurs et la sensation du toucher. Mon jardin est un lieu où l’équilibre est la règle.
Exposition du Photographe Frédéric Allegrini

©Frédéric Allegrini

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