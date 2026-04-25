A la découverte de l’or blanc Porte de France Marsal
A la découverte de l’or blanc Porte de France Marsal jeudi 9 juillet 2026.
Marsal
A la découverte de l’or blanc
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-13 2026-08-27
Accompagnés par Philippe Biguet, guide nature du pays du Saulnois, laissez-vous surprendre par une chasse aux trésors dans la ville de Marsal. Puis, accompagnés d’un médiateur, découvrez (ou redécouvrez) les trésors et histoires cachés dans les collections du Musée.Tout public
10 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
Accompanied by Philippe Biguet, a nature guide from the Saulnois region, let yourself be surprised by a treasure hunt in the town of Marsal. Then, accompanied by a mediator, discover (or rediscover) the treasures and stories hidden in the Museum’s collections.
L’événement A la découverte de l’or blanc Marsal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS
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