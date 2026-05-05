Cristaux d’art : une expérience à découvrir, Musée du Sel, Marsal

Cristaux d’art : une expérience à découvrir Samedi 23 mai, 20h00 Musée du Sel Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’artiste Dae Suk An accompagne les élèves de la classe de 5eme2 du collège L’Arboretum de Morhange pour expérimenter la cristallisation du sel sur différents supports. Venez découvrir les oeuvres artistiques!

Musée du Sel Place de la Porte de France, 57630 Marsal, France Marsal 57630 Moselle Grand Est 0387350150 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-du-sel Le village de Marsal doit son nom à ses nombreuses sources salées qui sont à l’origine d’une végétation typique dont la salicorne ou « passe-pierre ». Dès le XIIIe siècle Marsal est une véritable ville fortifiée qui a éveillé les convoitises des ducs de Lorraine, des évêques de Metz, et des rois de France.

L’artiste Dae Suk An accompagne les élèves de la classe de 5eme2 du collège L’Arboretum de Morhange pour expérimenter la cristallisation du sel sur différents supports. Venez découvrir les oeuvres…

©département de la Moselle