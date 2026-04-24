Œuvre naturelle ! Porte de France Marsal
Œuvre naturelle ! Porte de France Marsal mercredi 20 mai 2026.
Marsal
Œuvre naturelle !
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de la Fête de la nature , cet atelier invite à imaginer une oeuvre originale avec ce que la nature nous offre.Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
As part of the Fête de la nature , this workshop invites you to create an original work of art using what nature has to offer.
L’événement Œuvre naturelle ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS