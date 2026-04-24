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Œuvre naturelle ! Porte de France Marsal

Œuvre naturelle ! Porte de France Marsal mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Porte de France

Adresse : Musée Départemental du Sel

Ville : 57630 Marsal

Département : Moselle

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 4 Tarif enfant

Marsal

Œuvre naturelle !

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Dans le cadre de la Fête de la nature , cet atelier invite à imaginer une oeuvre originale avec ce que la nature nous offre.Enfants
4  .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50  mdsm@moselle.fr

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English :

As part of the Fête de la nature , this workshop invites you to create an original work of art using what nature has to offer.

L’événement Œuvre naturelle ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS

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