Œuvre naturelle ! Porte de France Marsal

Marsal

Œuvre naturelle !

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de la Fête de la nature , cet atelier invite à imaginer une oeuvre originale avec ce que la nature nous offre.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

As part of the Fête de la nature , this workshop invites you to create an original work of art using what nature has to offer.

L’événement Œuvre naturelle ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS