La nuit européenne des musées au musée du sel Porte de France Marsal

Marsal

La nuit européenne des musées au musée du sel

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

A cette occasion, le Musée du Sel vous propose de découvrir ou redécouvrir les collections en soirée et gratuitement. A cette occasion, le musée présentera le travail du dispositif la classe, l’œuvre , l’artiste plasticien AN Dazseok et en partenariat avec Madame Hoellinger, professeur d’arts plastiques et les élèves de la classe 5e2 du Collège de Morhange.Tout public

0 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this occasion, the Musée du Sel invites you to discover or rediscover the collections free of charge in the evening. On this occasion, the museum will present the work of the class, the work scheme, the visual artist AN Dazseok and in partnership with Madame Hoellinger, art teacher and the pupils of the 5e2 class from Morhange secondary school.

L’événement La nuit européenne des musées au musée du sel Marsal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS