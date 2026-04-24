Mon beau trésor Porte de France Marsal
Mon beau trésor Porte de France Marsal mercredi 24 juin 2026.
Marsal
Mon beau trésor
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 15:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre de l’exposition Le trésor du Bassing , conçois un joli coffret pour cacher tes trésors !Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
As part of the Bassing Treasure exhibition, design a pretty box to hide your treasures!
L’événement Mon beau trésor Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS