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Métier à tisser Porte de France Marsal

Métier à tisser Porte de France Marsal mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Porte de France

Adresse : Musée Départemental du Sel

Ville : 57630 Marsal

Département : Moselle

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 Tarif enfant

Marsal

Métier à tisser

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:15:00

Date(s) :
2026-07-15

Dans cet atelier, il faudra créer son métier à tisser et tricoter un bout de laine comme le faisaient les Celtes.Enfants
4  .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50  mdsm@moselle.fr

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English :

In this workshop, you’ll create your own loom and knit a piece of wool as the Celts did.

L’événement Métier à tisser Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS

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