Métier à tisser Porte de France Marsal
Métier à tisser Porte de France Marsal mercredi 15 juillet 2026.
Marsal
Métier à tisser
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:15:00
Date(s) :
2026-07-15
Dans cet atelier, il faudra créer son métier à tisser et tricoter un bout de laine comme le faisaient les Celtes.Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
In this workshop, you’ll create your own loom and knit a piece of wool as the Celts did.
L’événement Métier à tisser Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS