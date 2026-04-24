Métier à tisser Porte de France Marsal

Marsal

Métier à tisser

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:15:00

Date(s) :

2026-07-15

Dans cet atelier, il faudra créer son métier à tisser et tricoter un bout de laine comme le faisaient les Celtes.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

In this workshop, you’ll create your own loom and knit a piece of wool as the Celts did.

L’événement Métier à tisser Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS