AGENDA · Marsal
Festi’Saulnois, Aire de jeux, Marsal
dimanche 30 août 2026 · Aire de jeux · Marsal
Informations pratiques
Festi’Saulnois Dimanche 30 août, 10h00 Aire de jeux Moselle
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Aire de jeux Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.87.05.11.11 »}]
Un espace petite enfance sera proposé par les professionnelles de la CCS avec des jeux, des espaces d’échanges et de partage.
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