UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marsal

Festi’Saulnois, Aire de jeux, Marsal

dimanche 30 août 2026 · Aire de jeux · Marsal

Festi’Saulnois, Aire de jeux, Marsal

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Aire de jeux
Adresse
Marsal
Ville
57630 Marsal
Département
Moselle
Tarif
Entrée libre

Festi’Saulnois Dimanche 30 août, 10h00 Aire de jeux Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Aire de jeux Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.87.05.11.11 »}]
Un espace petite enfance sera proposé par les professionnelles de la CCS avec des jeux, des espaces d’échanges et de partage.

À voir aussi à Marsal (Moselle)