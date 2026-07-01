Festi’Saulnois, Aire de jeux, Marsal

Informations pratiques

Festi’Saulnois Dimanche 30 août, 10h00 Aire de jeux Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Aire de jeux Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.87.05.11.11 »}]

Un espace petite enfance sera proposé par les professionnelles de la CCS avec des jeux, des espaces d’échanges et de partage.