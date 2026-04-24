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Lumières de Noël Porte de France Marsal

Lumières de Noël Porte de France Marsal dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : Porte de France

Adresse : Musée Départemental du Sel

Ville : 57630 Marsal

Département : Moselle

Début : dimanche 29 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 4 Tarif enfant

Marsal

Lumières de Noël

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-29 10:30:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Des teintes hivernales, des lumières qui scintillent…Les tout-petits vont créer une lumière pour briller pendant les fêtes de fin d’année.Enfants
4  .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50  mdsm@moselle.fr

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English :

Wintery hues, twinkling lights…Toddlers will create a light to shine through the festive season.

L’événement Lumières de Noël Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS

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