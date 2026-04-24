Lumières de Noël Porte de France Marsal
Lumières de Noël Porte de France Marsal dimanche 29 novembre 2026.
Marsal
Lumières de Noël
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-29 10:30:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Des teintes hivernales, des lumières qui scintillent…Les tout-petits vont créer une lumière pour briller pendant les fêtes de fin d’année.Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
Wintery hues, twinkling lights…Toddlers will create a light to shine through the festive season.
L’événement Lumières de Noël Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS