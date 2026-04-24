Lumières de Noël Porte de France Marsal

Marsal

Lumières de Noël

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-29 10:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Des teintes hivernales, des lumières qui scintillent…Les tout-petits vont créer une lumière pour briller pendant les fêtes de fin d’année.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

Wintery hues, twinkling lights…Toddlers will create a light to shine through the festive season.

L’événement Lumières de Noël Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS