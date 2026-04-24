Coucou Hibou Porte de France Marsal
Coucou Hibou Porte de France Marsal dimanche 1 novembre 2026.
Marsal
Coucou Hibou
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 10:30:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Les tout-petits découvrent l’automne grâce à nos amis les hiboux.Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
Toddlers discover autumn thanks to our owl friends.
L’événement Coucou Hibou Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS
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