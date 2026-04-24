Coucou Hibou Porte de France Marsal

Marsal

Coucou Hibou

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 10:30:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Les tout-petits découvrent l’automne grâce à nos amis les hiboux.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

Toddlers discover autumn thanks to our owl friends.

L’événement Coucou Hibou Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS