Dessine-moi un mouton ! Porte de France Marsal
Dessine-moi un mouton ! Porte de France Marsal mercredi 29 juillet 2026.
Marsal
Dessine-moi un mouton !
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 15:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Les moutons permettent de protéger l’environnement et de favoriser la biodiversité. De quelle manière allez-vous la croquer ?Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
Sheep help protect the environment and promote biodiversity. How will you eat it?
L’événement Dessine-moi un mouton ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS