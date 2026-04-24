Dessine-moi un mouton ! Porte de France Marsal

Marsal

Dessine-moi un mouton !

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Les moutons permettent de protéger l’environnement et de favoriser la biodiversité. De quelle manière allez-vous la croquer ?Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

Sheep help protect the environment and promote biodiversity. How will you eat it?

L’événement Dessine-moi un mouton ! Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS