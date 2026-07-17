Visite guidée de la collégiale de Marsal, Collégiale Saint-Léger, Marsal

Informations pratiques

Visite guidée de la collégiale de Marsal Samedi 19 septembre, 20h30 Collégiale Saint-Léger Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois vous propose de découvrir ou de redécouvrir la Collégiale Saint-Léger de Marsal… à la lampe de poche !

Vous pourrez ainsi explorer tous les détails de ce remarquable édifice religieux à l’histoire complexe. Construite en 1212 par une abbesse qui tirait des bénéficies de l’exploitation du sel, cette collégiale témoigne d’une architecture variée mêlant le Roman et le Gothique. Quelle est la différence entre ces deux styles ? Qu’est-ce qu’une collégiale ? Qui est Saint-Léger ?

Cette visite proposera une lecture historique et architecturale en toute intimité et sous un autre angle de ce joyau du Pays du Saulnois.

Collégiale Saint-Léger 11 Rue des Quartiers, 57630 Marsal, France Marsal 57630 Moselle Grand Est

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois vous propose de découvrir ou de redécouvrir la Collégiale Saint-Léger de Marsal… à la lampe de poche !

©OTPS