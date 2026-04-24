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Relaxation ludique pour enfant Porte de France Marsal

Relaxation ludique pour enfant Porte de France Marsal mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Porte de France

Adresse : Musée Départemental du Sel

Ville : 57630 Marsal

Département : Moselle

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 Tarif enfant

Marsal

Relaxation ludique pour enfant

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Marielle BIGUET, sophrologue spécialisée en relaxation ludique, propose un atelier découverte pour aider vos enfants à gérer leurs émotions et améliorer leur concentration tout en s’amusant.Enfants
4  .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50  mdsm@moselle.fr

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English :

Marielle BIGUET, sophrologist specialized in playful relaxation, offers a discovery workshop to help your children manage their emotions and improve their concentration while having fun.

L’événement Relaxation ludique pour enfant Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS

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