Relaxation ludique pour enfant Porte de France Marsal
Relaxation ludique pour enfant Porte de France Marsal mardi 21 juillet 2026.
Marsal
Relaxation ludique pour enfant
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Marielle BIGUET, sophrologue spécialisée en relaxation ludique, propose un atelier découverte pour aider vos enfants à gérer leurs émotions et améliorer leur concentration tout en s’amusant.Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
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English :
Marielle BIGUET, sophrologist specialized in playful relaxation, offers a discovery workshop to help your children manage their emotions and improve their concentration while having fun.
L’événement Relaxation ludique pour enfant Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS