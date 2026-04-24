Relaxation ludique pour enfant Porte de France Marsal

Marsal

Relaxation ludique pour enfant

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Marielle BIGUET, sophrologue spécialisée en relaxation ludique, propose un atelier découverte pour aider vos enfants à gérer leurs émotions et améliorer leur concentration tout en s’amusant.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

Marielle BIGUET, sophrologist specialized in playful relaxation, offers a discovery workshop to help your children manage their emotions and improve their concentration while having fun.

L’événement Relaxation ludique pour enfant Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS