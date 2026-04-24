Petits moutons et les animaux de la ferme Porte de France Marsal

Marsal

Petits moutons et les animaux de la ferme

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le Musée du Sel accueille des moutons pour l’éco pâturage, l’occasion pour les tout-petits de les découvrir et les observer.Enfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

The Musée du Sel welcomes sheep for eco-pasturing, an opportunity for youngsters to discover and observe them.

L’événement Petits moutons et les animaux de la ferme Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS