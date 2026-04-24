Petits moutons et les animaux de la ferme Porte de France Marsal
Petits moutons et les animaux de la ferme Porte de France Marsal dimanche 12 juillet 2026.
Marsal
Petits moutons et les animaux de la ferme
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le Musée du Sel accueille des moutons pour l’éco pâturage, l’occasion pour les tout-petits de les découvrir et les observer.Enfants
4 .
Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musée du Sel welcomes sheep for eco-pasturing, an opportunity for youngsters to discover and observe them.
L’événement Petits moutons et les animaux de la ferme Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS