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Petits moutons et les animaux de la ferme Porte de France Marsal

Petits moutons et les animaux de la ferme Porte de France Marsal dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Porte de France

Adresse : Musée Départemental du Sel

Ville : 57630 Marsal

Département : Moselle

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 4 Tarif enfant

Marsal

Petits moutons et les animaux de la ferme

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Le Musée du Sel accueille des moutons pour l’éco pâturage, l’occasion pour les tout-petits de les découvrir et les observer.Enfants
4  .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50  mdsm@moselle.fr

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English :

The Musée du Sel welcomes sheep for eco-pasturing, an opportunity for youngsters to discover and observe them.

L’événement Petits moutons et les animaux de la ferme Marsal a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DU PAYS SAULNOIS

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