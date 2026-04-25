Marsal

Fete gauloise

Porte de France Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Fête gauloise

Tout au long du weekend, vivons à l’époque des gaulois. Grâce à différentes troupes de reconstitution, découvrons le quotidien et l’artisanat gaulois.

Sur réservation.Tout public

10 .

Porte de France Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50

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English :

Gallic festival

All weekend long, let?s live in the Gallic era. Thanks to various re-enactment troupes, discover the daily life and crafts of the Gauls.

Reservations required.

L’événement Fete gauloise Marsal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS