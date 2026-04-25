Fete gauloise Marsal
Fete gauloise Marsal samedi 27 juin 2026.
Marsal
Fete gauloise
Porte de France Marsal Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Fête gauloise
Tout au long du weekend, vivons à l’époque des gaulois. Grâce à différentes troupes de reconstitution, découvrons le quotidien et l’artisanat gaulois.
Sur réservation.Tout public
10 .
Porte de France Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50
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English :
Gallic festival
All weekend long, let?s live in the Gallic era. Thanks to various re-enactment troupes, discover the daily life and crafts of the Gauls.
Reservations required.
L’événement Fete gauloise Marsal a été mis à jour le 2026-04-25 par OT DU PAYS SAULNOIS
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