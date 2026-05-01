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Journée de la nature Val de Briey

Journée de la nature Val de Briey

Journée de la nature Val de Briey vendredi 22 mai 2026.

Adresse : place du chateau

Ville : 54150 Val de Briey

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Val de Briey

Journée de la nature

place du chateau Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Journée de la nature
Entrée libre et gratuite
Parc de la sous-préfecture, Val-de-Briey
Découverte de la biodiversité locale avec divers partenairesTout public
0  .

place du chateau Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 59 55 50  sp-briey@meurthe-et-moselle.gouv.fr

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English :

Nature Day
Free admission
Parc de la sous-préfecture, Val-de-Briey
Discover local biodiversity with various partners

L’événement Journée de la nature Val de Briey a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL

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