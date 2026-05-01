Journée de la nature Val de Briey
Journée de la nature Val de Briey vendredi 22 mai 2026.
Val de Briey
Journée de la nature
place du chateau Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-22 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Journée de la nature
Entrée libre et gratuite
Parc de la sous-préfecture, Val-de-Briey
Découverte de la biodiversité locale avec divers partenairesTout public
0 .
place du chateau Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 59 55 50 sp-briey@meurthe-et-moselle.gouv.fr
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English :
Nature Day
Free admission
Parc de la sous-préfecture, Val-de-Briey
Discover local biodiversity with various partners
L’événement Journée de la nature Val de Briey a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL