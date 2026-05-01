Val de Briey

Journée de la nature

place du chateau Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Journée de la nature

Entrée libre et gratuite

Parc de la sous-préfecture, Val-de-Briey

Découverte de la biodiversité locale avec divers partenairesTout public

0 .

place du chateau Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 59 55 50 sp-briey@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature Day

Free admission

Parc de la sous-préfecture, Val-de-Briey

Discover local biodiversity with various partners

L’événement Journée de la nature Val de Briey a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL