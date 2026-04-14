Journée de la Plante, Salle Bauquier, Les Mages
Journée de la Plante, Salle Bauquier, Les Mages dimanche 26 avril 2026.
Journée de la Plante Dimanche 26 avril, 10h00 Salle Bauquier Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
Proposée par Les iMAGinaires.
Salle Bauquier 29 avenue du Moulin, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « les.imaginaires@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 20 51 14 »}]
Marché des producteurs, conférence sur le bambou (11h), projection-débat autour du film “Du Grain au Pain” (14h), massages, … Producteurs Marché