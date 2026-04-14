Journée de la Plante, Salle Bauquier, Les Mages

Journée de la Plante Dimanche 26 avril, 10h00 Salle Bauquier Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Proposée par Les iMAGinaires.

Salle Bauquier 29 avenue du Moulin, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « les.imaginaires@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 20 51 14 »}]

Marché des producteurs, conférence sur le bambou (11h), projection-débat autour du film “Du Grain au Pain” (14h), massages, … Producteurs Marché