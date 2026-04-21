Journée de l’Abeille MAUBOURGUET Maubourguet

Maubourguet

Journée de l’Abeille

MAUBOURGUET 75 Place Lagardère Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion de la journée mondiale de l’abeille, nous vous proposons de nous rassembler pour la 5ème année consécutive autour de l’abeille de l’apithérapie.

Le samedi 30 mai de 10h à 22h, venez nous rencontrer pour une journée unique au cœur de notre éco-lieu de fabrication au milieu des abeilles. Conférences et échanges sur l’Apithérapie, la santé naturelle et le monde de demain, dégustations de miels, ateliers adulte et enfants, restauration, découverte des abeilles…

Journée de l’Abeille Portes ouvertes à l’écolieu

Venez vivre une journée immersive au cœur du monde des abeilles, entre découverte, bien-être et rencontres inspirantes.

À découvrir toute la journée

Visites guidées de la Bee Factory (11h, 13h, 15h, 17h)

Bar à miel en dégustation

Chambre d’Abeille en accès libre

Boutique ouverte

Tombola (tirage à 18h30)

Marché de producteurs et créateurs locaux

Restauration sur place (food trucks, produits bio et locaux)

Causeries & conférences

Deux espaces d’échanges toute la journée

Apithérapie & santé naturelle (ménopause, réflexologie, cosmétique, fermentation…)

Apiculture douce & abeilles libres (biodiversité, pratiques respectueuses, agriculture vivante…)

Interventions à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h.

‍♀️ Bien-être & soins (en continu ou sur créneaux)

Yoga des abeilles (14h-17h, sur inscription)

Réflexologie, massages (Amma, crânien, traditions du monde)

Tatouages éphémères ou permanents inspirés des abeilles

Ateliers adultes

Automassage énergétique (10h30)

Relaxation & respiration (11h et 15h30)

Écriture créative autour des abeilles (11h30)

Initiation massage crânien en duo (14h)

Ateliers enfants & familles

Jeux en bois géants

Maquillage enfants (toute la journée)

Animation nature autour des haies champêtres

Atelier poterie

Fabrication de pain d’épices (15h)

Atelier créatif autour des abeilles (16h30)

Contes & animations

Animations musicales et contées toute la journée

Spectacle jeune public (11h)

Balade contée (16h)

Conte écopoétique (17h30)

Soirée

Danse des abeilles à 20h une expérience sensorielle et collective pour clôturer la journée

Une journée complète, à vivre à votre rythme, entre nature, transmission et émerveillement .

MAUBOURGUET 75 Place Lagardère Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 57 bonjour@ballot-flurin.com

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English :

On the occasion of World Bee Day, we’d like to invite you to join us for the 5th year running to celebrate the bee and apitherapy.

On Saturday, May 30, from 10am to 10pm, come and meet us for a unique day at the heart of our eco-manufacturing site, surrounded by bees. Conferences and discussions on Apitherapy, natural health and tomorrow’s world, honey tastings, adult and children’s workshops, catering, bee discovery…

L’événement Journée de l’Abeille Maubourguet a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65