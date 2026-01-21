Maubourguet

Quinzaine de l’image

MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-26

La 13ème édition du festival vous attend.

Un festival photo organisé chaque année. Des centaines de photographies sont exposées gratuitement dans les rues et lieux publics. L’événement met en avant des photographes amateurs et professionnels autour de thèmes artistiques et humains.

Vendredi 26 juin

18 h à la médiathèque, conférence avec les lauréats du concours.

Samedi 27 juin

10h45, accueil sous la halle

11h00, visites libres, présentation de séries et rencontre avec les photographes

12h00, présentation de la série Dios de los bendiga de Charlotte Pensamiento, lauréate du concours de jeunes talents.

12h30, inauguration de la Quinzaine et remise de prix pour le concours de jeunes talent, Maison des Associations.

13h15, repas (sur inscription).

15h00 suite des visites et rencontres.

Suite de l’après-midi à Madiran

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MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 30 09 association@peleyre.fr

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English :

The 13th edition of the festival awaits you.

An annual photo festival. Hundreds of photographs are exhibited free of charge in streets and public places. The event showcases amateur and professional photographers around artistic and human themes.

Friday June 26

6 p.m. at the mediatheque, conference with the competition winners.

Saturday June 27:

10:45 am, reception under the covered market

11:00 am, open house, presentation of series and meeting with the photographers

12:00 pm, presentation of the Dios de los bendiga series by Charlotte Pensamiento, winner of the young talent competition.

12:30 pm, opening of the Fortnight and prize-giving ceremony for the young talent competition, Maison des Associations.

1:15pm, lunch (registration required).

3:00 pm, continuation of visits and meetings.

Continuation of the afternoon in Madiran

L’événement Quinzaine de l’image Maubourguet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65