Journée de l’agriculture à Valensole par Bienvenue à la Ferme 04, Valensole, Valensole

Journée de l’agriculture à Valensole par Bienvenue à la Ferme 04 Dimanche 7 juin, 09h00 Valensole Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans le cadre des journées de l’agriculture, l’association Bienvenue à la Ferme 04 vous propose de 9h à 19h à Valensole (04210) un maché paysan. Vous retrouvez aussi des démonstrations de savoir-faire, des dégustations et des animaux. Vous pourrez assister à une représentation théâtral proposé par Val’ en Scène (5€). Présence d’une buvette. Possibilité de se restaurer avec des assiettes paysannes (sur réservation au 07.86.25.39.83)

Valensole Valensole Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Marché paysan avec animations et restauration locale organisé par Bienvenue à la Ferme 04 marché paysan dégustation