Journée de l’AmiKdo Sévérac d’Aveyron
Journée de l’AmiKdo Sévérac d’Aveyron vendredi 24 avril 2026.
Sévérac d’Aveyron
Journée de l’AmiKdo
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
3º édition des Journées de l’AmiKdo faites vos achats chez les commerçants et tentez de gagner des chèques cadeaux à dépenser localement !
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Vendredi 24 avril, de 10h à 12h et de 15h à 18h, place de la Gare à Sévérac d’Aveyron, se tient la Journée de l’AmiKdo, dédiée au commerce de proximité.
À l’occasion de cet événement organisé sur trois jours à Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, Laissac-Sévérac l’Église et Sévérac d’Aveyron, les clients sont invités à présenter leurs tickets de caisse du jour au stand AmiKdo pour participer à un tirage au sort immédiat.
Selon le montant des achats, chacun peut tenter de remporter 10 €, 30 € ou 50 € en chèques cadeaux AmiKdo, valables chez les commerçants locaux.
Au total, 1500 € sont à gagner par village, soit 4500 € mis en jeu ! .
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
3rd edition of AmiKdo Days: shop at local retailers and win gift vouchers to spend locally!
L’événement Journée de l’AmiKdo Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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