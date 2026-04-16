Sévérac d’Aveyron

Journée de l’AmiKdo

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

3º édition des Journées de l’AmiKdo faites vos achats chez les commerçants et tentez de gagner des chèques cadeaux à dépenser localement !

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Vendredi 24 avril, de 10h à 12h et de 15h à 18h, place de la Gare à Sévérac d’Aveyron, se tient la Journée de l’AmiKdo, dédiée au commerce de proximité.

À l’occasion de cet événement organisé sur trois jours à Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac, Laissac-Sévérac l’Église et Sévérac d’Aveyron, les clients sont invités à présenter leurs tickets de caisse du jour au stand AmiKdo pour participer à un tirage au sort immédiat.

Selon le montant des achats, chacun peut tenter de remporter 10 €, 30 € ou 50 € en chèques cadeaux AmiKdo, valables chez les commerçants locaux.

Au total, 1500 € sont à gagner par village, soit 4500 € mis en jeu ! .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

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English :

3rd edition of AmiKdo Days: shop at local retailers and win gift vouchers to spend locally!

L’événement Journée de l’AmiKdo Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)