Journée de lancement Mai à Vélo, Parc des Essars, Bram

Journée de lancement Mai à Vélo Samedi 2 mai, 09h00 Parc des Essars Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T21:30:00+02:00

Le 2 mai à Bram, la ville, la communauté de communes Piège Lauragais Malepère et l’association Eco Bram & Co donnent le coup d’envoi de Mai à Vélo, avec une journée festive, conviviale et engagée autour des mobilités douces.

Dès 9h au Square Simon, une bourse aux vélos et des animations autour de la petite réparation lancent les festivités.

La matinée se poursuit avec le lancement officiel à 11h, une balade familiale à vélo, des prises de parole et un apéritif convivial.

L’après-midi propose de nombreuses animations au Parc des Essars pour petits et grands : manège à vélo, parcours de maniabilité, balades en triporteur, fresque participative sur la mobilité et spectacle.

En soirée, la fête continue Place Carnot, avec un mini-concert, un espace de restauration, puis la projection du film Partir. Une journée riche en découvertes et en partage pour célébrer le vélo sous toutes ses formes.

Parc des Essars 11150 Bram Bram 11150 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fiona.luna@ccplm.eu »}]

Le 2 mai sera organisé à Bram le lancement de Mai à Vélo avec une balade à 11h suivi de nombreuses animations comme : bourse aux vélos, manège, parcours, spectacle, projection documentaire.