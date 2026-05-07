Journée de l’eau, un bien commun à partager entre générations Camping municipal des dunes (Le Dossen) Santec

Santec

Journée de l’eau, un bien commun à partager entre générations

Camping municipal des dunes (Le Dossen) 590, rue du Theven Bras Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Avec ses 17 km de côte et d’estuaire, ses cordons dunaires, ses terres maraîchères et sa forêt issue d’un précédent bouleversement climatique, il y a quatre siècles, Santec illustre à sa manière l’exposition aux enjeux des prochaines décennies.

Autour du thème de l’eau et dans le cadre dunaire de la forêt domaniale, les Amis du Littoral Santécois proposent une série d’animations accessibles à tous, resituant ces défis dans une perspective historique.

Conteuse, scientifique, technicien forestier, historien ou sillonneur des moindres sentiers de Santec, tous réunis autour de leur passion pour ce territoire fort et fragile, ils nous parleront d’Histoire, de réalités d’aujourd’hui ou de légendes éternelles. Les plus jeunes y trouveront leur compte également, avec des jeux, des expositions ou des animations didactiques et ludiques .

Camping municipal des dunes (Le Dossen) 590, rue du Theven Bras Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 09 74 01 75

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English : Journée de l’eau, un bien commun à partager entre générations

L’événement Journée de l’eau, un bien commun à partager entre générations Santec a été mis à jour le 2026-05-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX